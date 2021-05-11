أول تعليق من أمين عمر حكم القمة بعد انتهاء المباراة

أبدى أمين عمر، حكم مباراة القمة 122، سعادته بالمستوى الذي قدمه في لقاء الأهلي والزمالك، والذي يشرف التحكيم المصري.



وأضاف أمين عمر، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، "نحن مثل القضاة، نجتهد دائمًا لحصول كل فريق على حقه، ونعترف بالطبع بالأخطاء لأننا لسنا ملائكة".



وتابع "المباراة خرجت بشكل جيد، واللاعبون ساعدوني على خروج المباراة بهذا الشكل المشرف، وأتمنى التوفيق لباقي زملائي في الفترة المقبلة".



وقال "نتمنى أن تكون مباراة اليوم هى البداية لعدم إسناد مباريات القمة مجددا لحكام أجانب، وحصلت على تهنئة الأجهزة الفنية بالأهلي والزمالك".