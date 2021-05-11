و مازال يرغب في الإنجاب .. رجل تزوج 16 مرة و لديه 151 طفلا

حلم تكوين أكبر عائلة كان يراوغه منذ الطفولة حتى بلغ و أصبح يريد الزواج لينجب أطفالا كثيرة ليكون أكبر عشيرة في زيمبابوي حتى وصل عمره إلى 63 عاما .

وفقا لما نشرته صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن رجل من زيمبابوي بالغ من العمر 63 عاما، تزوج من 16 سيدة و أنجب منهن 151 طفلا أثار الجدل بسبب عدد أطفاله التي أنجبها منذ أن كان عمره 16 عاما .

حسب ما ورد في الصحيفة فإن ذلك الشيخ الستيني يمتلك أكبر أسرة في العالم، بعد أن أنجب إبنه الـ151 فأصبحت أسرته من أكبر الأسر في زيمبابوي .

أثار العجوز الجدل في الأوساط بسبب إعلان رغبته في الإستمرار في إنجاب أطفالا آخرون، فإنه كان حلما منذ الطفولة أن يكون أكبر أسرة و يكون لديه نسلا كبيرا .

جدير بالذكر أن الرجل ذاته أكد للصحيفة أنه حاليا متقاعد عن عمله ، و لا رغبة لديه سوى الإستمرار في الإنجاب حتى الموت .