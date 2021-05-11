صدمة لمحبى بلاى ستيشن 5 .. سونى تعلن هذا القرار

حذرت شركة Sony سونى اليابانية، من أن أجهزة PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 ستظل تواجه نقصًا في المعروض حتى العام القادم 2022 ، مما يشير إلى أن الشركة سوف تكون مقيدة في قدرتها على تعزيز أهداف المبيعات لأحدث وحدة تحكم ألعاب خاصة بها.

وبحسب وكالة بلومبرج فإن سوني أخبرت المحللين أنه من الصعب مواكبة الطلب القوي على أجهزة بلاى ستيشن 5 حيث كان من الصعب العثور عليها في المخزون منذ إطلاقها في نوفمبر ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النقص الشديد في أشباه الموصلات التى تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى ،كما لم تقدم الشركة تقديرًا رسميًا للوقت الذي تتوقع فيه عودة العرض إلى طبيعته.

وصرح مسئولون فى شركة سونى أنهم لا يتوقعون تلبية كل الطلبات على أجهزة بلاى ستيشن 5 ، حتى ولو قامت الشركة بإصدار المزيد من الأجهزة فى العام القادم، فستظل الأزمة موجودة والعجز قائم.

وأثناء الإعلان عن النتائج المالية لسونى في أواخر أبريل الماضى ، قالت الشركة إنها باعت 7.8 مليون وحدة من أجهزة بلاى ستيشن 5 حتى 31 مارس ، وتهدف إلى بيع 14.8 مليون وحدة على الأقل في السنة المالية الحالية.

وكانت شركة Rival Nintendo Co للألعاب قد حذرت أيضاالأسبوع الماضي من أن نقص أشباه الموصلات قد يؤثر على الإنتاج، حيث تستهدف رسميًا مبيعات 25.5 مليون وحدة تحكم في العام القادم 2022 ، وذلك بانخفاض عن العام السابق لها .