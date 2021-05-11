أحمد أبو هشيمة عبر الإنستجرام: سنقف بجوار حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة

عبر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن غضبه من اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المواطنين الفلسطينيين، ونشر صورة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام كتب من خلالها:

"ما تفعله #اسرائيل بقتل أهلنا في #فلسطين بدعوى الدفاع عن النفس يرقى لجرائم الحرب. سنقف بجوار حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة. وعلى المجتمع الدولي ألا يخلط بين الجاني والضحية وبين المعتدي والمعتدى عليه.#غزه_تحت_القصف#غزه_تقاوم#فلسطين_تنتفض".

وفي سياق آخر قال السفير دياب اللوح، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن ما يجري في فلسطين مجزرة دموية بشعة تعرض لها الشعب الفلسطيني.



وأضاف "اللوح"، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، كان هناك قصف واعتداءات على الشعب الفلسطيني أسفر عن استشهاد ما يزيد على 20 شخصا من بينهم أطفال".



وتابع "ما يحدث في فلسطين جرائم حرب تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".



وأوضح "ما يحدث في فلسطين جرائم ضد الإنسانية، والحل هو إيجاد حلول وليس إدارة الأزمة، لأن كل ما حدث كان محاولة لإدارة الأزمة".