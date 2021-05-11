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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر الحلقة 28.. الكشف عن قاتل مصطفى درويش

نيللى كريم
نيللى كريم

 

بدأت الحلقة ٢٨ من مسلسل " ضد الكسر" باعتراف حمزة العيلي "مصطفي" بقتل مصطفى درويش" صلاح" وذلك بعدما ذهب لإحضار ابنه الطفل الرضيع إلا أن صلاح قاومه ليقوم مصطفي بقتله.

ويطلب رئيس المباحث إحضار نيللي كريم "سلمى " من الحجز وذلك لاستجوابها .

وقالت سلمى انها وضعت في شنطة الفلوس جهاز تتبع واذا وصلوا لشنطة الفلوس سيصلون للقاتل.

 وبالفعل تتبعت الشرطة الشنطة وتمكنوا من القبض على القاتل وهو سامى مغاورى والذي برر فعلته بان مصطفي درويش قد نصب عليه .

وانتهى الحلقة بإحضار رئيس المباحث لمصطفي لسؤاله لماذا أعترف على نفسه بدون فعل شئ.

أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.

برومو مسلسل ضد الكسر

وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم  خلال برومو المسلسل،  وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر

تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.

قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات

الفنانة نيللي كريم نيللي كريم لقاء الخميسي كارول سماحة مدحت العدل الفنانة نيللى محمد فراج الفنانة لقاء الخميسى مسلسل ضد الكسر

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