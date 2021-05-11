هاشتاج #شيكابالا يتصدر تويتر.. وجمهور الأهلي يعبر عن غضبه

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج #شيكابالا؛ عقب انتهاء مباراة القمة 122.



وعبَّر الكثير من مشجعي الأهلي، عن غضبهم من شيكابالا؛ بعد إشارته إلى حذائه أمامهم، أثناء استبداله خلال المباراة؛ ما اعتبره البعض إهانه للنادي الأهلي وجمهوره.



وتباينت الآراء بين متداولي الهاشتاج بين مشجعي الفريقين، ومن أبرز التغريدات، ما يلي:

قال باسل بن أحمد:"أنا مؤمن جدا ان لكل فعل رد فعل واحيانا بيكون غير مساوى له فى المقدار لا بيكون أصعب بكتير الصورة دى وغيرها كتير هيتحطوا فى وشك لما تطلع انت وجماهيرك تعيط وتتكلم عن العنصرية وليه الجماهير بتهتف ضدك فأفتكر ان ده رد فعل مش اكتر ومتجيش تعيط فى الاخر انت وجماهيرك #شيكابالا".



وقال آخر: "يعني داخل الماتش بتهزر وتضحك مع موسيماني والمباراة فيها روح رياضية كويسة ايه لازمتها الحركه الخبيثة اللي عملتها وانت خارج دي معرفتش تعمل حاجه في الماتش قلت تعمل لاقطه وانت خارج يعني ولا ايه وترجع تعيط وتلوم الجمهور لم نفسك يأخي بقا انت كبرت وعجزت وبطل اللي بتعمله ده #شيكابالا".



وعلَّق آخر: “#شيكابالا ساحر القلوب ⁦⁩ يا اسمر اللون يا جميل”.



وأضاف مُغرِّد آخر:"بصراحة كدة وبعيدا عن الانتماء اللي عمله #شيكابالا دة غلط جدا مينفعش تشبه جمهور عظيم زي جمهور الاهلي برجلك الشمال المفروض كنت تشبههم باليمين لان الشمال دي اعلي من مقامهم".



وأفاد مصدر لـ"صدى البلد"، بأن جماهير الأهلي هتفت ضد شيكابالا، لحظة خروجه، ونزول حميد أحداد بدلًا منه؛ فرد الفهد الأسمر عليهم بالإشارة إلى حذائه.



وتدخل الأمن لمنع جماهير المارد الأحمر من استكمال السباب ضد محمود عبد الرازق شيكابالا الذي انفعل بعد هتافات الجماهير أثناء تغييره.



وتعادل الزمالك مع الأهلي فى القمة 122 من الدوري المصري التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الأسبوع الـ21 من المسابقة المحلية.