شوه وجهها.. سيدة تستغيث بالشرطة عقب هجوم طليقها عليها

تلقت الشرطة البريطانية، اتصالا، من أحد المواطنين، يستغيث؛ لمساعدة سيدة تتعرض للضرب على يد شخص في منزلها، ويصدر من المنزل صراخ وأصوات تشبه تشابكًا بالأيدي.



وفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الشرطة البريطانية، تلقت اتصالا من أحد السكان، يستغيث بالشرطة لإنقاذ إحدى السيدات من القتل على يد شخص.



وأشارت تقارير الشرطة، إلى أن أحد الجيران، أبلغ عن تعرُّض سيدة في المكان، للضرب، وبالفعل استجابت الشرطة للاستغاثة، وذهبت لموقع البلاغ، فوجدت سيدة غارقة في الدماء؛ بعد طعنها لأكثر من مرة في وجهها.



وحسب التقرير الطبي للحالة، فإن السيدة تعرضت للطعن بآلة حادة في وجنتها، وضرب مُبرح في ساقيها وذراعيها؛ سبب لها كدمات وجروح سطحية.



وأدلت السيدة بأقوالها للشرطة، عقب نقلها للمستشفى، حيث أكدت أن طليقها هو من تعدى عليها في المنزل؛ لرفضها تسليم أطفالهما له.