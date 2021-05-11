ديدو مع بيبو.. كريم فهمي يشارك متابعيه صورة مع الخطيب

نشر الفنان كريم فهمي صورة تجمعه بالخطيب من المدرجات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الاسطورة الكابتن محمود الخطيب و صديقي الجدع محمد سراج ❤️❤️❤️ ، ديدو مع بيبو ❤️❤️❤️❤️”

وتفاعل معه الجمهور، وكانت التعليقات كالآتي: “أحلى وأجدع أهلاوي - صورة عظيمة ”.



ويعرض في العيد فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" من تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي،أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.