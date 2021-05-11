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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف متبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

قصف في قطاع غزة
قصف في قطاع غزة

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو لحظة قصف متبادل بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات خلال المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى والبلدة القديمة إلى 612 حالة.

 

ومن ناحية أخرى، أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بيانا، اليوم، أطلقت فيه اسم “سيف القدس” على المعركة التي تخوضها مع الاحتلال الإسرائيلي.
 

وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية، قالت الغرفة المشتركة في بيانها "نصرة للمدينة المقدسة ورداً على جرائم الاحتلال بحق أهلها، واستجابةً لصرخات أحرارها وحرائرها، تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية في إطار الغرفة المشتركة وضمن معركة سيف القدس من توجيه ضرباتٍ للاحتلال".
 

وأضافت الغرفة المشتركة: "نقول للعدو إننا سبق وأن حذرناه من التمادي في عدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا، لكنه استمر في غيّه بلا وازعٍ ولا رادع، لذا فقد آن الأوان له أن يدفع فاتورة الحساب".

 

وتابعت: "لقد راكمنا قوتنا لحماية أبناء شعبنا في كل مكان ولن نتخلى عنهم مهما كانت التبعات، فسلاحنا هو سلاح لكل شعبنا أينما كان".

 

وأردفت: "ليعلم العدو الجبان بأن عهد الاستفراد بالقدس والأقصى قد ولى إلى غير رجعة"، مضيفة:" نطمئن أبناء شعبنا عامةً وفي القدس خاصةً، بأن المقاومة التي راهنتم عليها لن تخذلكم وستبقى درعكم وسيفكم".

الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية الهلال الأحمر الفلسطيني المسجد الأقصى أحداث القدس

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