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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوكهيد مارتن تنحسب من عملية صيانة طائرات إف 16 في العراق

اف 16
اف 16

أعلنت شركة أمريكية، اليوم الثلاثاء، سحب فرق الصيانة الخاصة بـ طائرات "إف 16"، من قاعدة بلد العراقية؛ لأسباب أمنية.
 

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مستهدفة بهجمات|شركة أمريكية تشرف على صيانة مقاتلات إف-16 تغادر العراق

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وسبق أن قناة “آر تي" الروسية، السبت الماضي، بأن شركة “لوكهيد مارتن” المشرفة على صيانة طائرات إف-16، قررت مغادرة العراق؛ بسبب الهجمات عليها.

 

وقال مصدر، للقناة: إن "موظفي الشركة الذين يبلغ عددهم أكثر من 80 شخصا، قرروا مغادرة العراق؛ بسبب الهجمات التي تطالهم".

 

وأضاف أن "السلطات العراقية تعمل على إقناع الشركة للعدول عن قرارها، وتقديم ضمانات لها".

 

وزار مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قاعدة بلد الجوية، صباح أمس، حيث مقر صيانة طائرات إف-16، والتقى بممثلين عن الشركة الأمريكية؛ بعد سلسلة هجمات طالت القاعدة. 

إف16 قاعدة بلد العراقية لوكهيد مارتن العراق الأوضاع في العراق

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