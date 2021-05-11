لوكهيد مارتن تنحسب من عملية صيانة طائرات إف 16 في العراق

أعلنت شركة أمريكية، اليوم الثلاثاء، سحب فرق الصيانة الخاصة بـ طائرات "إف 16"، من قاعدة بلد العراقية؛ لأسباب أمنية.





وسبق أن قناة “آر تي" الروسية، السبت الماضي، بأن شركة “لوكهيد مارتن” المشرفة على صيانة طائرات إف-16، قررت مغادرة العراق؛ بسبب الهجمات عليها.

وقال مصدر، للقناة: إن "موظفي الشركة الذين يبلغ عددهم أكثر من 80 شخصا، قرروا مغادرة العراق؛ بسبب الهجمات التي تطالهم".

وأضاف أن "السلطات العراقية تعمل على إقناع الشركة للعدول عن قرارها، وتقديم ضمانات لها".

وزار مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قاعدة بلد الجوية، صباح أمس، حيث مقر صيانة طائرات إف-16، والتقى بممثلين عن الشركة الأمريكية؛ بعد سلسلة هجمات طالت القاعدة.