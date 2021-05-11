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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وفاة الكاتب الصحفي عصام عامر رئيس مجلس إدارة جريدة الديار

عصام عامر
عصام عامر

فقدت الأسرة الصحفية، فجر اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي عصام عامر، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الديار، حيث وافته المنية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
 

نقابة الصحفيين: نشد على أيدي أهالي القدس المحتلة وندين العدوان الإسرائيلي عليهم
 

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة قد أصدر بيانا بخصوص العدوان الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى، جاء فيه:


"تحيي نقابة الصحفيين المصرية نضال أهالي القدس العربية الأبطال، ضد عدوان دولة الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المحتلين، ومحاولاتها المدانة لتهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة ومصادرة منازل المقدسيين لصالح المستوطنين المغتصبين، بما يعد انتهاكاً فادحا ومرفوضا لكل مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارًا عدوانيا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
 

وتابع البيان : " وإذ تشد نقابة الصحفيين على أيادي أهالي القدس المحتلة الذين رووا بدمائهم الأرض المقدسة وتصدوا دفاعا عنها بصدورهم العارية لسلاح جيش وأمن المحتل، تعلن عن تضامنها الكامل مع حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وتندد بشدة بممارسات دولة الاحتلال التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم".


وأضاف :" وتدعم نقابة الصحفيين نضال وصمود أهل  فلسطين في كل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين الداخل، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الغاشم على الأرض والأرواح، وتؤكد نقابة الصحفيين بهذه المناسبة مجددا على كل قرارات جمعياتها العمومية السابقة الخاصة، والتزام كل أعضائها بها، بحظر  كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال". 

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