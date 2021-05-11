السيطرة على حريق نشب بمبنى هندسة ري المنشأة بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز المنشأة على حريق هائل نشب منذ قليل بمبنى هندسة ري المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، إثر حدوث ماس كهربائي دون خسائر بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ،إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بنشوب حريق بمبنى هندسة ري المنشأة، إثر حدوث ماس كهربائي.

وعلى الفور تم الدفع ب٤ سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل إمتداده لوحدات سكنية مجاورة أو وقوع خسائر بشرية.

وتمثلت التلفيات في الأشجار والمعدات والأسلاك الكهربائية بمبني هندسة ري المنشاة، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بسبب أسلاك الكهرباء والتوصيلات العشوائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.