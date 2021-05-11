رضوى الشربيني : لا يشترط أن تكون فلسطينيا لتتكلم يكفي أن تكون إنسانا

وجهت الاعلامية رضوى الشربينى رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لـ قبة الصخرة بالقدس ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وعلقت رضوى الشربينى قائلة “ ‏لا يشترط أن تكون فلسطينياً لتتكلم ، يكفي أن تكون إنساناً ⁧‫#غزة_تحت_القصف‬⁩ ”.

ويذكر ان دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين السلطات الإسرائيلية إلى التحرك "بشكل عاجل" لوقف التصعيد في القدس بعد المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والشرطة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد في بيان "العنف والتحريض غير مقبولين ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف"، مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لخفض التوتر الحالي في القدس".