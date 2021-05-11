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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم خطاب لـ حسين الشحات : أتمنى تكون اعتذرت لشيكابالا

حسين الشحات
حسين الشحات

وجه كريم خطاب الإعلامي بقناة أون تايم سبورت ، رسالة لـ حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بعد مواجهة الزمالك التي أقيمت علي ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

وكتب خطاب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  : انا وجهت رسالة لشيكابالا و دى رسالتى لحسين الشحات  ..  الجو بتاع قصف الجبهات و الهزار و السف مش هو اللى هايخلى جمهور الاهلى يحبك ويرضى عنك .. ركز فى الكرة و رجع مستواك و اتمنى تكون اعتذرت لشيكابالا زى ما أخوك قال

أزمة شيكابالا في مباراة القمة 
ظهر على محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أزمة مع جماهير الأهلي خلال مباراة القمة أثناء استبداله في المباراة.

وأفاد مصدر لصدى البلد أن جماهير الأهلي هتفت ضد شيكابالا لحظة خروجه ونزول حميد أحداد بدلًا منه، فرد الفهد الأسمر عليهم بالإشارة إلى حذائه أثناء خروجه.

وتدخل الأمن لمنع جماهير المارد الأحمر من استكمال السباب ضد محمود عبد الرازق شيكابالا الذي انفعل بعد هتافات الجماهير أثناء تغييره.

وتعادل الزمالك مع الأهلي فى القمة 122 من الدوري المصري التى أقيمت على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الأسبوع الـ21 من المسابقة المحلية. 
 

الأهلى الزمالك حسين الشحات شيكابالا

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