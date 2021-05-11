عمرو السولية يدعم الشعب الفلسطيني.. شاهد

دعم عمرو السولية لاعب النادى الاهلى ، الشعب الفلسطيني الشقيق في أزمته مع العدوان الصهيوني، ونشر صورة لـ مسجد قبة الصخرة بالقدس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق عمرو السولية على الصورة بوضع علم فلسطين .



ويذكر أن دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين السلطات الإسرائيلية إلى التحرك "بشكل عاجل" لوقف التصعيد في القدس بعد المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والشرطة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد في بيان "العنف والتحريض غير مقبولين ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف"، مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لخفض التوتر الحالي في القدس".