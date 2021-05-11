بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بسمالوط شمال المنيا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرين إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز سمالوط شمال المنيا تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وأخرى ملاكي، علي طريق " القاهرة - أسوان" الزراعي أمام مركز سمالوط

وبإنتقال العقيد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق إلى موقع البلاغ تبين مصرع عبد النبي. ر. ع 58 سنه ومقيم بقرية قلوصنا بمركز سمالوط وإصابة صلاح. ر قائد السيارة الملاكي ومهاب. ح. ع سائق الميكروباص ، واحمد. م. أ 15 سنه ، وعماد. ا. ع 56 سنه و محروس. م. أ 40 سنه.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى.