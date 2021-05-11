تفاصيل القصة.. لصوص يعذبون أم ويقتلون طفلتها الرضيعة لسرقه قرط ذهبي و٢٠ جنيه بالمحلة

المحامي العام يشكل فريق من النيابة لسماع اقوال الزوجين والجيران في واقعة السطو

أعطي المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية،، المستشار عماد سالم اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة مقتل طفلة رضيعة وتعذيب أمها علي أيدي لصوص سطوا علي منزل الأسرة بقصد السطو والسرقة بعزبه الشيم بقرية طنمبارة بالمحلة الكبري .



كما وجه المحامي العام ، بأهمية سماع أقوال الزوجين والجيران حول فعاليات الحادث الأليم واستعجال تقرير الطب الشرعي لدفن الطفلة الضحية .



وشهدعزبة "الشيم " مساء الأحد الماضي حادث سطو مجموعة من اللصوص قامت بقتل طفلة في بداية العقد الأول من عمرها خنقا بهدف سرقة قرطها الذهبى وعشرون جنيها .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمقتل الطفلة" حبيبة سامى أحمد شيم" ٤٣ يوم على يد عدد من اللصوص بهدف سرقة مبلغ ٢٠ جنيه وقرطها الذهبي وشروعهم فى قتل الأم خنقا .

وتوجهت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى ، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلى موقع الحادث .

وتبين من خلال سؤال الأم المجنى عليها وتدعى " رضا محمد الصباحى " أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالى وقرطها الذهبى، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الافطار، وعندما استغاثت حاولوا قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفروا هاربين .



وأضاف "سامي أحمد شيم" والد الطفلة الضحية ، أنه أرسل استغاثات لكل جهات التحقيق للمطالبة بالقصاص لدماء طفلته ومن ارتكبوا واقعة تعذيب زوجتي، متابعا: "حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من الظلمة اللي خربوا بيتي وحياتي وياريت اعرف مين اللي عمل في أهل بيتي كده " .

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين من خلال الكشف عن كاميرات المراقبة بالمنطقة للتعرف على هويتهم، كما جرى نقل الأم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه والتي أمرت بتشريح جثة الطفلة وتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر الأسرة .