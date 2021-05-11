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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مكالمتها مع زوجة الشهيد محمد مبروك بعد عرض المسلسل

بشرى
بشرى

كشفت الفنانة بشرى عن تفاصيل المكالمة التى جمعتها مع زوجة الشهيد الراحل محمد مبروك بعد تجسيدها شخصيتها ضمن أحداث مسلسل الأختيار 2 . 

 

حيث أكدت بشرى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها حرصت على الأتصال بزوجة الشهيد بعد عرض أحدى مشاهد العمل، لمعرفة رائيها ، الا انها لم تكن المكالمة الأولى التى تجمعهما . 

 

وتابعت بشرى قائلة : جمعتنى 3 مكالمات  هاتفية بزوجة الشهيد محمد مبروك ، الأولى كانت  قبل بدء التصوير و الثانية كانت خلال تصوير العمل ، إما اخر مكالمة فكانت بعد عرض الحلقة التى تضمنت مشهد تلقى الزوجة  خبر إشتشهاد الشهيد محمد مبروك ، وسعدت أنها أثنت على ادائى  للدور.

 

واضافت:  اتفقت مع المخرج بيتر ميمى قبل تصوير االعمل على كافة التفاصيل ، فقد رفض أن أقلد شخصيتها ، بل طلب منى ان استحضرروح الشخصية.

 

 الأختيار 2 :

 

والجدير بالذكر ان مسلسل الاختيار 2  يعرض على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

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مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

 

 

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