شاهد .. أهداف ختام الجولة الـ21 بالدوري المصري الممتاز

انتهت منافسات الجولة ال21 من بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت مساء أمس الاثنين ، والتى شهدت تعادل الأهلي والزمالك في قمة المسابقة بنتيجة هدف لكل منهما .

سموحة ضد وادي دجلة

فاز فريق سموحة على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسكندرية .

افتتح سموحة التسجيل عن طريق محمد نادي في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وأضاف أطهر الطاهر الهدف الثاني لفريق سموحة في شباك وادي دجلة، في الدقيقة 78.

وسجل صلاح أمين هدف تقليص الفارق لـ وادي دجلة، في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

الإسماعيلي ضد البنك الاهلي

فاز فريق الإسماعيلي على نظيره البنك الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت .

جاء هدف الإسماعيلي الأول، عن طريق النجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وأضاف أري بابل هدف الإسماعيلي الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ويعد هذا الانتصار الرابع لفريق الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

أسوان ضد الجونة

انتهت مباراة أسوان و الجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الـ ٢١ من بطولة الدوري.

وأحرز محمد جابر، نجم فريق أسوان، هدف الفريق في الدقيقة الـ ٢٦ من ضربة جزاء.

وأدرك لؤي وائل، هدف التعادل للجونة في الدقيقة الـ ٥٧ من المباراة.

الأهلي ضد الزمالك

انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.



وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة سجل صلاح محسن هدف التقدم للنادي الأهلي، عن طريق مراوغة مميزة لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك.

سجل فرجاني ساسي هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء .



ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك

1- الزمالك - المركز الأول - 45 نقطة.

2- الأهلي المركز الثاني - 41 نقطة.

3- بيراميدز - المركز الثالث - 34 نقطة.

4- المصري - المركز الرابع - 33 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 31 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - المركز السادس- 30 نقطة.

7- الاتحاد السكندري - المركز السابع – 30 نقطة.

8- غزل المحلة - المركز الثامن - 30 نقطة.

9- إنبي- المركز التاسع - 28 نقطة.

10- مصر المقاصة - المركز العاشر - 27 نقطة.

11- طلائع الجيش - المركز الحادي عشر - 26 نقطة.

12- الجونة - المركز الثاني عشر - 26 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 23 نقطة.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15 - أسوان - المركز الخامس عشر- 21 نقطة.

16- البنك الأهلي - المركز السادس عشر - 18 نقطة.

17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 16 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.