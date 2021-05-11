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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحتفل باقتراب شيكابالا من المباراة رقم 300 بقميص الأبيض

شيكابالا
شيكابالا

احتفل نادي الزمالك، باقتراب قائده، محمود عبد الرازق “شيكابالا” من الوصول إلى المباراة رقم 300 بقميص الفارس الأبيض. 

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مباريات قليلة تفصل قائدنا عن الوصول للمباراة رقم 300 مع نادي الزمالك، وخلال تلك الفترة، لم ينجح أحدهم في فهم وفك شفرة سحر شيكابالا”.
 

وأضاف: “ما زال للقصة فصول أخرى، وما زال للسحر بقية”.
 

بإشارة غير لائقة .. شيكابالا ينفعل على جماهير الأهلي أثناء استبداله في القمة 122
 

تسبب محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أزمة مع جماهير الأهلي خلال مباراة القمة 122 أثناء استبداله في المباراة.
 

وأفاد مصدر لـ"صدى البلد" بأن جماهير الأهلي هتفت ضد شيكابالا لحظة خروجه ونزول حميد أحداد بدلًا منه، فرد الفهد الأسمر عليهم بالإشارة إلى حذائه أثناء خروجه.
 

وتدخل الأمن لمنع جماهير المارد الأحمر من استكمال السباب ضد محمود عبد الرازق شيكابالا الذي انفعل بعد هتافات الجماهير أثناء تغييره.
 

وتعادل الزمالك مع الأهلي فى القمة 122 من الدوري المصري التى أقيمت على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الأسبوع الـ21 من المسابقة المحلية. 

شيكابالا الزمالك نادي الزمالك الأهلى الدوري المصري

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