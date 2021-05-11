في أحدث ظهور لها.. علا رشدى لـ متابعيها: انت مش انت وانت جعان

شاركت الفنانة علا رشدي متابعيها صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت علا رشدى قائلة: "مزاجي قبل الإفطار.. فعلًا انت مش انت وانت جعان".

كان آخر ظهور النجمة علا رشدي في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ontv بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت علا رشدي: "إن اليوم العالمي للمرأة بالنسبة لي هو أننا كسيدات يمكن أن نقوم بأي شيء نريده فلدينا القوة والإرادة والمثابرة والإيمان".

وأضافت: "لدينا أمثلة قوية جدا لسيدات غيرن التاريخ بداية من الملكة حتشبسوت، أم كلثوم، هدى شعراوي، عزيزة أمير أول صانعة أفلام وممثلة، عندنا نماذج كثيرة يمكن أن تبث الحماس في أي امرأة وتجعل لدينا يقين أننا نستطيع تحقيق ما نريده في أي مجال نرغب فيه".