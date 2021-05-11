حمو بيكا لـ سمية الخشاب : بحبك حب عبادة

نشر الفنان حمو بيكا صورة لها مع الفنانة سمية الخشاب وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” .

وعلق حمو بيكا قائلا: “بحبك حب عبادة أعملك من الهوا سجادة حلاوتهم ”.

ويذكر أن قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه تم محاربته كثيرا من قبل "نقابة المهن الموسيقية" أثناء أزمته مع الفنان هانى شاكر.

أضاف “بيكا” خلال لقائه مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أنه لم يعترض على قوانين "نقابة المهن الموسيقية"، معقبا: "كان لازم تحتضنى".