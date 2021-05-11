ما تجمد يا مؤنس ..عبد المغنى يوجه رسالة لـ فراج |شاهد

وجه الفنان محمود عبد المغنى رسالة للفنان محمد فراج الذى يقوم بـ دور مؤنس فى مسلسل “ لعبة نيوتن ” وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر عبد المغنى صورة تجمعه بـ فراج وعلق عليها قائلا “ ما تجمد كده يا مؤنس !! ”.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

مسلسل لعبة نيوتن، تأليف وإخراج تامر محسن، الذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.