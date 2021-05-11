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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطهير وتعقيم مساجد سيناء في العيد للوقاية من كورونا

توزيع الأئمة على
توزيع الأئمة على مساجد سيناء

أكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء،  أنه تم الانتهاء من كافة استعدادات المديرية  لصلاة عيد الفطر.

 

حيث تم تطهير وتعقيم المساجد ومتابعة خطط الأوقاف ، وتوزيع الأئمة على مستوى المحافظة .. مع التشديد على تطبيق الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف وتوجيهات المحافظة في صلاة العيد بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .

 

وأشار مدير عام الأوقاف إلى تخصيص 600 مسجد على مستوى المحافظة لآداء صلاة العيد وفقًا للضوابط المحددة  بعدم إقامة الدروس الدينية والمسابقات  والأنشطة الدعوية .

 

كما شدد على التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، وارتداء المصلين للكمامات الواقية وإحضار السجادة الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال الصلوات.

 

وأعلن جمعة  عن استمرار إغلاق دورات المياه والمصلى الخاص بالسيدات ودور المناسبات، وعدم إقامة صلاة الجنازة فى المساجد ، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة.. مؤكدًا على إغلاق المساجد المخالفة لتعليمات الوزارة وعدم تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.
 

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اخبار شمال سيناء اخبار المحافظات اجازة عيد الفطر

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