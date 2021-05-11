قبل العيد.. ضبط أطنان من الفسيخ واللحوم الفاسدة بالقاهرة.. صور

تمكنت لجنة من مفتشي أطباء مديرية الطب البيطري بالقاهرة من ضبط ٣٥٠ كجم سردين و ٧٠٠ كجم فسيخ و ٥٠٠ كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك ومخالفة للمواصفات القياسيه المصرية.

كما تم ضبط ١٥٥٠كجم دوبريها ودهون حيوانيه غير صالحة و٤٥٥ كجم مفروم لحوم ودواجن و٦٧٥ لحوم مجمدة منتهية الصلاحية .

وتمت الضبطية بأحد محلات منطقتى عين شمس والمطرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالضبطية .

وتكونت اللجنة من الدكتورة عزة فهمي والدكتور ياسر طنطاوي والدكتورة نشوى هيكل من أطباء مديرية الطب البيطري بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة ، وبتعليمات الدكتور أشرف عبد القادر مدير عام إدارة الصحة العامة والمجازر والتفتيش بتشديد الرقابة على محلات بيع الأسماك واللحوم في الأسواق، لضبط المخالفات ومن أجل الحصول على غذاء آمن.

