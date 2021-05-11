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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة: بدء صرف التعويضات لأصحاب العقارات المتعارضة مع محور مسطرد

نائب المحافظ يتابع
نائب المحافظ يتابع عمليات الاخلاء

أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بدء صرف التعويضات لأصحاب عقارات شارع كمال حجاب بالسلام اليوم ضمت التعويضات لأصحاب العقارات بمشروع محور المستشار عدلي منصور مسطرد.

وأكد على بدء إخلاء بعض العقارات  في إطار توجيهات  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

 وأوضح انه يجري  متابعة أعمال اللجان المشكلة لحصر وجمع مستندات الملكية للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد.

وأكد صابر في تصريحات خاصة لصدى البلد إنه سيتم بدء أعمال الإزالة بعد الانتهاء من صرف التعويضات المقررة .

وتابع أنه سيتم الإعلان عن عدد العقارات التى سيتم إزالتها والأسر التي سيتم تعويضها بمجرد انتهاء أعمال لجان الحصر.


وتعمل الدولة على خلق شرايين جديدة لفك التكدسات المرورية واختصار زمن التنقل من وإلى القاهرة أو داخلها في دقائق معدودة بدلا من ساعات ومن أبرز تلك المحاور التي يجرى العمل فيها مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة.

 

هتخرج من القاهرة في دقائق.. تفاصيل محور مسطرد الجديد

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن المشروع الجديد : 

1- طريق حر بدون تقاطعات يعني هيتعمل كباري فوق كل التقاطعات اللي هتقابله

2- بعرض ٨ حارة مرورية لكل اتجاه 

3- يربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بعين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي

4- المحور الجديد يبدأ في مسطرد بميدان الرنين وينتهي حتى كوبري عين شمس

5- يضم إزالة كوبري عين شمس المعدني واستبداله بكوبري خرساني، طوله 650 مترا، وعرضه 21 مترا، حتى شارع العشرين.

6- يربط منطقة مسطرد عن طريق تقاطعه مع شارع الحرية حتى محور الفريق عرابي مرورا بطريق مسطرد القديم وشارع التروللي وشارع ٦ أكتوبر لحد ما يوصلك إلى الدائري وطريق بلبيس الصحراوي.

7-يتم تطوير وتوسعة كل شوارع المنطقة مثل ٦ أكتوبر والتروللي والفيروز بعين شمس وغيرهم

8- بالنسبة لخط السكة الحديد بعين شمس سيتم ازالته لان بدايته أصبحت من محطة عدلي منصور وسيتم استغلال المساحة في توسعة الشارع وسيتم إزالة كل مخالفات البناء والتعدي علي الطرق العامة فورًا.

9- المحور سيجعلك تتنقل بكل سهولة بين منطقة عين شمس والمرج و مسطرد و الاميرية

10 - ستصل لمحور شبرا بنها الحر من قلب هذه المناطق في دقائق معدودة لأنه يربطك بمحور العصار الجديد

11 - تسكين المواطنين بالمناطق العشوائية في نطاق المشروع بوحدات سكنية لائقة

12-ليس المحور الوحيد الذي سيتم تنفيذه في المنطقة ولكن سيتم إنشاء محاور (مسطرد-الزكاة) و(الجراج) الفترة القادمة.

 

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محور محور مسطرد محافظة القاهرة المهندس إبراهيم صابر

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