اليوم .. طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري و العظمى 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة على الطقس غدا، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.