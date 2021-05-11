رقابة الجيزة: كافة السلع متوفرة في المجمعات طوال أيام العيد والمخزون أمن .. شاهد

قال محى إسماعيل ، مدير عام الرقابة على المخابز بالجيزة ، إن كافة السلع متوفرة في المجمعات طوال أيام عيد الفطر المبارك والمخزون أمن من السلع ولا نمتلك أي مشكلة تجاهه .

وأضاف محى إسماعيل ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكستر نيوز ، أن كعك العيد متوفر في منافذ البيع وأسعاره مناسبة للجميع .

وأشار مدير عام الرقابة على المخابز بالجيزة ، إلى أن هناك غرفة عمليات ومجموعات عمل وحملات موجودة في الشوارع لمتابعة انتاج رغيف الخبز ومتابعة توافر السلع ووجودها .

وتابع أن كافة السلع متوفرة في المجمعات ، ومخزونها يكفى وامن من السلع ، كما أننا نمتلك لجان عمل وحملات موجودة في الشوارع بانتظام .