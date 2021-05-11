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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاض ملحوظ .. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-5-2021 بالقاهرة والمحافظات

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دى إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الثلاثاء 11 -5-2021، في القاهرة والمحافظات.

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

 

وكشفت الإعلامية أسماء يوسف، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة وبشكل تدريجي، وتتمثل في الآتي:

 

القاهرة الصغرى 19والعظمى  33

الأسكندرية العظمى 25 والصغرى 17

مطروح العظمى24 والصغرى 15

دمياط العظمى 27 والصغرى 19

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 20

الإسماعيلية العظمى 33 والصغرى 13

السويس العظمى 34 والصغرى 19

رفح العظمى 28 والصغرى 17 

طقس اليوم درجات الحرارة اخبار التوك شو انخفاض في الحرارة الأرصاد الجوية

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