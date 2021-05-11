أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11-5-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الثلاثاء 11- 5-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.12 جنيه للبيع و19.00 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.18جنيه للبيع و22.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.30 جنيه للبيع 51.84جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.