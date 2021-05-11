شعبة المستوردين تطالب بمهلة 3 أشهر لتطبيق التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

طالب أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمد فترة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لمدة 3 أشهر حتى تدرس جميع المشاكل بعناية، وتكون نسبة نجاح المنظومة أكبر، على أن يستمر التسجيل المسبق التجريبي في نفس الإطار السابق.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدّر قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACID»، الذى انطلق تجريبيًا أول أبريل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021.

ونظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعا ضم هيئة مكتب شعبة المستوردين برئاسة كل من حمدي النجار، وممثلي شركة M.T.S جمال قضب، وأسامة محمد، ومحسن أحمد ممثلين عن الشركة.

وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن هناك بعض المعوقات التي تواجه المستوردين، والهدف من اللقاء هو التعاون المشترك في العمل علي حل جميع المشاكل للنافذة الواحدة وتحسين المنظومة الجمركية.

في السياق نفسه، أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أهمية توجه الدولة لتقليل زمن الإفراج واستخدام المنظومة الرقمية، وذلك طبقا لتعليمات القيادة السياسية لتتوافق مع النظم العالمية المطابقة.

واستعرض رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، مذكرة بها ٣ ملاحظات وعدد من الاقتراحات بعد موافقة رئيس شعبة المستوردين عليها، وتضمنت الملاحظة الأولى أنه كان يجب على وزير المالية ومصلحة الجمارك إصدار لائحة تفصيلية لكل خطوات نظام التسجيل المسبق للشحنات، والملاحظة الثانية تتعلق بالفترة التجريبية المحددة قليلة وتحتاج إلى فترة أطول، حيث إن هناك شحنات تستغرق وقتا كبيرا في الوصول، فيما تضمنت الملاحظة الثالثة والأخيرة، أن السلطات المسئولة لم تحدد كيفية التعامل مع مشاكل المستوردين الواقعية، والتي ستحدث مع بدء تطبيق هذا النظام.

في سياق متصل، رحب ممثلو شركة M.T.S في التعاون لحل جميع المعوقات، حيث تم تكليف المهندس خليفة حسن مدير الحلول الرقمية، والذي قام بحل العديد من المشاكل الخاصة بالكود التفعيلي الذي يشكو منه الكثير من المستوردين في تأخر وصوله على الإيميل.

وقال خليفة حسن إن التوجيهات التي يتلقاها من الشركة، بأن يعمل علي حل جميع المشاكل التقنية المتعلقة بالتسجيل علي بوابة النافذة من خلال شعبة المستوردين.

ووعد محسن أمين مستشار رئيس شركة M.T.S، بالرد على مذكرة المستوردين التي تلقاها من حمدي النجار ودراستها.



ولفت أحمد الملواني إلى أن الشعبة على تواصل مستمر مع مصلحة الجمارك، وتم حل العديد من المشكلات التي واجهت المستوردين بشكل سريع.



جدير بالذكر أن الجهات الرسمية والشعب التجارية تعمل على التعاون معا لحل جميع المعوقات لنجاح منظومة النافذة الواحدة والتسجيل المسبق للشحنات.

