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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الأزمة المالية.. فينالدوم وديباي أولوية لبرشلونة الصيف القادم

فينالدوم
فينالدوم

يحاول نادي برشلونة الإسباني التوقيع مع الدولي الهولندي جيورجينهو فاينالدوم، نجم وسط ليفربول الإنجليزي، وزميله في المنتخب ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي، بناءً على طلب من المدير الفني للبارسا رونالد كومان، والذي حاول التوقيع معه الصيف الماضي، وذلك من أجل مشروع برشلونة الكبير الموسم القادم للمنافسة على جميع البطولات.


وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن فينالدوم لم يجدد عقده مع ناديه الإنجليزي حتى الآن، وهو ما يشير إلى قرب رحيله عن الأنفيلد.

 

وقالت الصحيفة إن اللاعب الهولندي مشروع صفقة رابحة للبلوجرانا لأنه يتمتع بإمكانيات بدنية قوية وقدرة على القيادة بالإضافة إلى تميزه في الالتحامات الهوائية.

 

وأضافت أن كومان أبدى اهتمامًا واضحًا بـ فينالدوم الصيف الماضي، لأنه يدرك جيدًا قدراته، بعد أن دربه في منتخب هولندا في السابق، كمان أن فينالدوم سينتقل إلى البارسا في حال إتمام الصفقة بصفة مجانية بعد انتهاء عقده، وهذه فرصة جيدة لإدارة برشلونة التي تعاني من أزمة مالية طاحنة.


وارتدى فينالدوم قميص ليفربول، منذ الانتقال إليه في عام 2016، في 233 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا ومرر 16 كرة حاسمة، وفاز ببطولات الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، مع الريدز.


في المقابل، لا يزال نجم ليون ممفيس ديباي على رادار النادي الكتالوني، حيث كان أحد المطالب الكبرى في الصيف الماضي بالنسبة للمدرب رونالد كومان.


وأكدت الصحيفة أن ديباي يرغب في ارتداء قميص البارسا، كما هو الحال بالنسبة لفينالدوم، حيث كان هناك اتفاق لفترة طويلة بين اللاعب والكيان.

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