بكين: 7ر18% نسبة الشيخوخة بين الصينيين وإجمالي السكان 4ر1 مليار نسمة

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم /الثلاثاء/ أن الصينيين البالغين من العمر 60 عاما فما فوق يمثلون 7ر18% من إجمالي السكان، وذلك بزيادة 44ر5 نقطة مئوية عن مستوى عام 2010.

وقال رئيس الهيئة "نينغ جي تشه" -في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/ للإعلان عن نتائج بيانات التعداد السكاني الصيني السابع الذي أُجري العام الماضي- إن إجمالي عدد سكان الصين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر بلغ 02ر264 مليون نسمة، من بينهم 64ر190 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، ما يمثل 5ر13% من إجمالي السكان.



وأضاف تشه أن البيانات تظهر أن شيخوخة السكان الصينيين تعمقت بشكل أكبر، وستواجه الصين ضغطا مستمرا لتحقيق تنمية سكانية متوازنة طويلة الأجل.



وتابع تشه أن بيانات التعداد السكاني أظهرت أيضا أن 35ر63% من سكان البلاد تتراوح أعمارهم بين 15 و59 عاما، بينما تبلغ نسبة الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاما 95ر17%، بزيادة 35ر1 نقطة مئوية عن مستوى عام 2010.



وأشار تشه إلى أن عدد سكان الصين وصل إلى 41178ر1 مليار نسمة، بزيادة 53ر0% سنويا و38ر5% عن مستوى عام 2010، وأن "عدد سكان الصين سيبلغ ذروته في المستقبل، ولكن لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى سيحدث ذلك على وجه التحديد".



وأوضح تشه أنه بناء على الاتجاه الديموغرافي في السنوات الأخيرة، سيستمر النمو السكاني في الصين في التباطؤ، وسيتأثر هذا النمو بعوامل مثل الهيكل العمري، وأفكار الناس حول إنجاب الأطفال، والسياسات السكانية للحكومة، وتكلفة الإنجاب وتربية الأطفال، والخدمات الطبية والظروف الصحية للشعب.



ويعتبر معدل النمو السكاني الحالي أقل قليلا من متوسط النمو السنوي البالغ 57ر0% من 2000 إلى 2010، فيما لا تشمل الأرقام المذكورة سكان هونج كونج وماكاو وتايوان والأجانب الذين يعيشون في 31 من المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات بالبر الرئيسي الصيني.