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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التشيك تعتزم تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 17 مايو الجاري

كورونا
كورونا

أعلن نائب رئيس الوزراء التشيكي، كاريل هافليتشيك، عزم الحكومة تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) اعتبارا من 17 مايو الجاري.


وأوضح هافليتشيك -حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم /الثلاثاء/- أنه وفقا للإجراءات الجديدة، يمكن إعادة فتح حدائق المطاعم بشرط ألا تقل المسافة بين الطاولات عن متر ونصف، وعدم السماح بوجود أكثر من أربعة أشخاص على الطاولة الواحدة، كما سيتم مطالبة الزبائن بتقديم شهادة تفيد بحصولهم على التلقيح المضاد للفيروس، أو تكون بحوزتهم نتيجة مسحة سلبية، وذلك اعتبارًا من 17 مايو الجاري.


كما من المقرر أن تتمكن الفنادق من إعادة فتح أبوابها بعد 24 مايو الجاري، كما سيسمح بإقامة الفعاليات الداخلية لما يصل إلى 500 شخص اعتبارًا من ذلك التاريخ. 


يشار إلى أن أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعتي اللقاح في جمهورية التشيك حتى الآن، كما أنه تم توزيع أكثر من 6ر3 ملايين لقاح في البلاد بشكل عام.

رئيس الوزراء كورونا فتح حدائق رئيس الوزراء التشيكي

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