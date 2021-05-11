عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمحاورها الثلاثة (محور منحفضى الدخل - محور الإسكان المتوسط - محور الإسكان فوق المتوسط)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،  بتوفير وحدة سكنية لجميع المواطنين الراغبين.

وزير الإسكان يتابع آخر تطورات الموقف التنفيذى لـ مشروع تطوير سور مجرى العيون

وزير الإسكان: 14 مليار جنيه استثمارات للوزارة بمحافظة المنيا منذ تولى الرئيس السيسى وحتى الآن

ووجه وزير الإسكان، بوضع جداول زمنية محددة لجميع خطوات تنفيذ الوحدات (الطرح – الإسناد – التنفيذ)، وتواريخ انتهاء تنفيذ الوحدات المقررة، كما استعرض موقف اختيار مواقع الأراضى التى سيتم إقامة الوحدات عليها، وتخطيطها، حيث تم البدء فى أعمال تنفيذ الوحدات السكنية فى عدد من المواقع.

واستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف نتائج فرز طلبات الحاجزين ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، حيث يجرى الانتهاء من فرز وفحص ملفات الحاجزين، وبلغ حتى الآن عدد المنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية، نحو 210 آلاف عميل، بينما بلغ عدد الحاجزين نحو 305 آلاف حاجز.


كما استعرض الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مواقع الأراضى المقترحة داخل المدن الجديدة لتنفيذ الوحدات السكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط، بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ الوحدات السكنية.

موضوعات متعلقة

الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تتابع تطبيق قرارات لجنة إدارة أزمة "كورونا"

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس.. شاهد

قرارات نهائية .. تفاصيل كاملة عن امتحانات الإعدادية 2021

الحكومة:37 مليار جنيه زيادة في أجور الموظفين بالموازنة الجديدة

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

9 مستندات للحصول على ترخيص بناء بالمنظومة الجديدة

حكم قول كل عام وأنتم بخير أو عيدكم مبارك في الأعياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

لا يصدر من مدرب|هيثم فاروق يهاجم كارتيرون بسبب خطأ فادح أمام الأهلي

موعد عيد الفطر المبارك 1442 - 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

لصوص يعذبون أما ويقتلون طفلتها الرضيعة لسرقة قرطها الذهبي و٢٠ جنيها بالمحلة

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

شاهد .. الأرصاد : حالة الطقس ستظل مستقرة خلال أيام العيد

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ