مصرع وإصابة 13 شخصا في إطلاق نار بإحدى المدارس بـ روسيا .. فيديو

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب أربعة آخرين ، في حادث إطلاق نار في إحدى المدارس في مدينة قازان الروسية.

وبحسب وكالة سبوتنيك، قال مصدر في دائرة الطوارئ الروسية، أنه وفقا للمعلومات المحدثة، نتيجة إطلاق النار على المدرسة، لقي تسعة أشخاص مصرعهم"، مضيفا أن أربعة آخرين أصيبوا، تم نقلهم إلى المستشفى، لافتا إلى أنه وقع انفجار في أحد مباني المدرسة، وتم رصد دخانا كثيفا.

وأشار إلى أنه تم اعتقال مراهق يشتبه فيه بإطلاق النار في المدرسة، كما أفاد المصدر بإخلاء المدرسة من التلاميذ.

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