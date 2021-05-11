شاهد .. إيقاف أعمال بناء مخالف فى مدينة الأقصر

نجح مجلس مدينة الأقصر ، برئاسة العميد طارق لطفى رئيس المدينة، فى إيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع فندق المروة بمنطقة حي جنوب بمدينة الأقصر.

وأوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه أثناء مروره اليومي تلاحظ رصد مخالفة بناء بشارع فندق المروة ، وعلى الفور تم إخطار حي جنوب والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وقسم الإشغالات لتنفيذ حملة مكبرة قادها بنفسه، لإيقاف أعمال البناء في المهد .

ولفت إلى أن البناء المخالف عبارة عن تجهيزات لبناء دور ٧ علوي، وعلى مساحة ٧٠ م٢، وأنه تم التحفظ علي مواد وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على تكثيف المتابعة على مدار اليوم لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها فى المهد فوراً، مشيراً إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحد نفسه تحت طائلة القانون.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص من السلطة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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