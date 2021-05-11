مياه أسيوط تستعد لعيد الفطر .. وتناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، على أهمية تشكيل لجنة من مسؤلى الطوارئ والشبكات، لمتابعة أعمال تسليك وتطهير غرف الصرف الصحى، والتأكيد على جاهزيتها استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد على أهمية عمل النوتجيات والواردى والوقوف على حلول جذرية للمشكلات التى تعانى منها المناطق الساخنة بالمحافظة والتأكيد على استمرار وانتظام سير العمل خلال فترة الأجازة، والتعامل الجاد والفورى مع أى مشكلة فى وقتها.

وناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى، وعدم إلقاء أى مواد صلبة ومواد دهنية تساعد على تكوين تجمع الرواسب ، الأمر الذى يسبب انسدادات وطفوحات بصور فجائية.

