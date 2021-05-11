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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرك فوري من الأوقاف لسقوط أجزاء من مسجد على المصلين أثناء التراويح

سقوط أجزاء من سقف
سقوط أجزاء من سقف مسجد آل حمد بقنا

قررت مديرية أوقاف قنا، إغلاق مسجد آل حمد، بمركز دشنا، بعد سقوط أجزاء بسيطة من سقف المسجد، أثناء أداء صلاة التراويح، دون أي إصابات أو أذى بين المصلين.


وقال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة أوقاف قنا، اتخذنا قرارا فوريا بإغلاق المسجد، فور الإخطار بواقعة سقوط أجزاء بسيطة من المسجد أثناء صلاة التراويح، حفاظاً على حياة المصلين، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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و أضاف الطراوى، أن المسجد مدرج ضمن خطة الوزارة للصيانة والترميم منذ فترة، و بعد واقعة سقوط أجزاء بسيطة من السقف، طالبنا بتعديل العمل ليكون إحلال وتجديد لصحن المسجد وصيانة دورات المياه.

 

و أشار الطراوى، إلى أن ما حدث من سقوط أجزاء بسيطة من سقف المسجد، لم يسفر عن أى أضرار للمصلين، فقد تساقطت الأجزاء بعيداً عن المصلين، لافتاً إلي أنه تم إخطار الوزارة مباشرة بالأمر.


جدير بالذكر، أن مسجد "آل حمد" بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، شهد تساقط أجزاء من سقف المسجد، أثناء  أداء المصلين صلاة التراويح أول أمس الاثنين، دون أن يحدث أى إصابات أو أضرار بين المصلين.

 

 

سقوط أجزاء من سقف مسجد آل حمد بقنا

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إغلاق مسجد آل حمد مديرية أوقاف قنا سقوط أجزاء بسيطة من سقف المسجد أثناء أداء صلاة التراويح دون أي إصابات وكيل وزارة أوقاف قنا حفاظا على حياة المصلين

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