الاختيار 2 .. الحلقة الـ 28 توثق كواليس واقعة استشهاد البطل ماجد عبدالرازق

سلطت الحلقة الـ 28 من مسلسل الإختيار 2 ، الضوء على قصة استشهاد البطل الرائد ماجد عبدالرازق، معاون مباحث قسم النزهة، وذلك أثناء عمليات تكثيف الجهود لضبط عناصر الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، قصة استشهاد البطل الرائد ماجد عبد الرازق:

في البداية تخرج "عبدالرازق" في كلية الشرطة عام 2013، والتحق بعد تخرجه بـ قسم شرطة "عين شمس" كـ معاون مباحث، وفي عام 2017 تزوج بأبنة الشهيد العميد وائل طاحون الذي استشهد عام 2015 بعدما أطلقت عليه عناصر إرهابية النار أثناء خروجه من منزله في المطرية.

تفاصيل الحادث

وصلت معلومات إلي جهاز الأمن الوطني، بأن مسلحين يخططون لعملية اغتيال رئيس الجمهورية، وعلى الفور استنفرت جميع الأجهزة الأمنية بنطاق مطار القاهرة وتم توسيع دائرة التشديد الأمني في مدينة نصر والنزهة ومصر الجديدة، وبناء على تكليفات جهاز الامن الوطني إلي أقسام مدينة نصر ومصر الجديدة، خرجت القوى الأمنية لتفقد الحالة الأمنية وعلى رأسها الرائد ماجد عبدالرازق معاون مباحث قسم النزهة.

وخرج الرائد "عبدالرازق" في يوم 7 إبريل عام 2019، على رأس قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم النزهة بمديرية أمن القاهرة، وأثناء مرور القوة بشارع طه حسين بدائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية لاحظ توقف سيارة "هيونداي ماتريكس" سوداء اللون، يستقلها مجهولون، وعلى الفور أمر سائق الدورية الأمنية بالتوجه نحو السيارة لفحصها وفحص الركاب والتعرف على سبب توقفهم.

وبمجرد اقتراب الدورية الأمنية، نزل شخصان من السيارة التى يستقلها العناصر الإرهابية وأطلقا النار على سيارة الشرطة، ما تسبب في استشهاد الرائد ماجد عبدالرازق، وإصابة مجند وفرد شرطة آخر.

الشهيد الثاني في أسرته

أصبح الرائد ماجد عبدالرازق ، هو الشهيد الثاني في أسرته بعد رحيل والد زوجته العميد الشهيد وائل طاحون الذي استهدفته العناصر الإرهابية عام 2015.

وشيعت جنازة الشهيد ماجد عبدالرازق من مسجد أكاديمية الشرطة بحضور وزير الداخلية والقيادات الآمنية، وأسرة الفقيد، ومن بينهم طفلته "ليلى" ذات الـ10 أيام.

الإختيار2 يوثق بطولات رجال الشرطة

يسرد مسلسل "الإختيار 2" عبر أحداثه قصص وبطولات رجال الشرطة والأمن الوطني خلال فترة سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم، ويقدم العديد من النماذج الشرطية المشرفة الذين استشهدوا خلال حالات التفجير والشغب التي تسببت فيها جماعة الأخوان بعد عام 2012، في محاولات لنشر الفوضى في مصر.

المسلسل من تأليف السيناريست هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، واياد نصار، وبشري، وإنجي المقدم.