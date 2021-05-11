عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الاختيار 2 .. الحلقة الـ 28 توثق كواليس واقعة استشهاد البطل ماجد عبدالرازق

الشهيد البطل الرائد
الشهيد البطل الرائد ماجد عبدالرازق

سلطت الحلقة الـ 28 من مسلسل الإختيار 2 ، الضوء على قصة استشهاد البطل الرائد ماجد عبدالرازق، معاون مباحث قسم النزهة، وذلك أثناء عمليات تكثيف الجهود لضبط عناصر الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.

 

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، قصة استشهاد البطل الرائد ماجد عبد الرازق:

 

في البداية تخرج "عبدالرازق" في كلية الشرطة عام 2013، والتحق بعد تخرجه بـ قسم شرطة "عين شمس" كـ معاون مباحث، وفي عام 2017 تزوج بأبنة الشهيد العميد وائل طاحون الذي استشهد عام 2015 بعدما أطلقت عليه عناصر إرهابية النار أثناء خروجه من منزله في المطرية.

 

تفاصيل الحادث

 

وصلت معلومات إلي جهاز الأمن الوطني، بأن مسلحين يخططون لعملية اغتيال رئيس الجمهورية، وعلى الفور استنفرت جميع الأجهزة الأمنية بنطاق مطار القاهرة وتم توسيع دائرة التشديد الأمني في مدينة نصر والنزهة ومصر الجديدة، وبناء على تكليفات جهاز الامن الوطني إلي أقسام مدينة نصر ومصر الجديدة، خرجت القوى الأمنية لتفقد الحالة الأمنية وعلى رأسها الرائد ماجد عبدالرازق معاون مباحث قسم النزهة.

 

وخرج الرائد "عبدالرازق" في يوم 7 إبريل عام 2019، على رأس قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم النزهة بمديرية أمن القاهرة، وأثناء مرور القوة بشارع طه حسين بدائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية لاحظ توقف سيارة "هيونداي ماتريكس" سوداء اللون، يستقلها مجهولون، وعلى الفور أمر سائق الدورية  الأمنية بالتوجه نحو السيارة لفحصها وفحص الركاب والتعرف على سبب توقفهم.

 

وبمجرد اقتراب الدورية الأمنية، نزل شخصان من السيارة التى يستقلها العناصر الإرهابية وأطلقا النار على سيارة الشرطة، ما تسبب في استشهاد الرائد ماجد عبدالرازق، وإصابة مجند وفرد شرطة آخر.

 

الشهيد الثاني في أسرته

 

أصبح الرائد ماجد عبدالرازق ، هو الشهيد الثاني في أسرته بعد رحيل والد زوجته العميد الشهيد وائل طاحون الذي استهدفته العناصر الإرهابية عام 2015.

 

وشيعت جنازة الشهيد ماجد عبدالرازق من مسجد أكاديمية الشرطة بحضور وزير الداخلية والقيادات الآمنية، وأسرة الفقيد، ومن بينهم طفلته "ليلى" ذات الـ10 أيام.

 

الإختيار2 يوثق بطولات رجال الشرطة

 

يسرد مسلسل "الإختيار 2" عبر أحداثه قصص وبطولات رجال الشرطة والأمن الوطني خلال فترة سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم، ويقدم العديد من النماذج الشرطية المشرفة الذين استشهدوا خلال حالات التفجير والشغب التي تسببت فيها جماعة الأخوان بعد عام 2012، في محاولات لنشر الفوضى في مصر.

 

المسلسل من تأليف السيناريست هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، واياد نصار، وبشري، وإنجي المقدم.

 

ماجد عبدالرازق الإخوان الاختيار 2 الرائد ماجد عبدالرازق الشرطة الآمن الوطني

ترشيحاتنا

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

9 مستندات للحصول على ترخيص بناء بالمنظومة الجديدة

حكم قول كل عام وأنتم بخير أو عيدكم مبارك في الأعياد

ارتفاع جنونى للذهب..تعرف على أسعاره محلياً وعالمياً

الرئيس السيسي يستمع لشرح عن المشروعات المستقبلية لقناة السويس

الرئيس السيسي يتفقد المجرى الملاحي لقناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

لا يصدر من مدرب|هيثم فاروق يهاجم كارتيرون بسبب خطأ فادح أمام الأهلي

موعد عيد الفطر المبارك 1442 - 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

لصوص يعذبون أما ويقتلون طفلتها الرضيعة لسرقة قرطها الذهبي و٢٠ جنيها بالمحلة

شاهد .. الأرصاد : حالة الطقس ستظل مستقرة خلال أيام العيد

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ