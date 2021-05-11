الإسماعيلية تشهد استنفارا أمنيا بالتزامن مع زيارة السيسي

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس.



ومشطت الطائرات سماء المحافظة والمجرى الملاحي لقناة السويس، كما انتشرت سيارات القوات الخاصة والأمن المركزي في مختلف الشوارع.



وطافت الأكوال الأمنية الشوارع الرئيسية والفرعية وحرص رجال الأمن على متابعة خطة الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين، والتأكد من تنفيذ التوجيهات المحددة ومتابعة يقظة واستنفار الجنود والعناصر الأمنية المتواجدة بالمحاور المراد تأمينها.



ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مشروعات هيئة قناة السويس، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسية بسام راضي.



وقال راضي إن السيسي يتفقد محافظة الاسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية التابعة لهيئة قناة السويس.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، محافظة الإسماعيلية، استعدادا لافتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية بهيئة قناة السويس وشرق القناة.



من المقرر أن تشمل الزيارة تدشين عدد من مراكب الصيد وتسلميها للصيادين، بالإضافة إلي تدشين قاطرتين جديدة بالأسطول البحري لقناة السويس، وافتتاح وحدة القسطرة وبنك الدم ومقر ادارة الانفاق والكبارى والمارينا الجديدة لقناة السويس شرق القناة.



وعلي هامش الزيارة التفقدية بقناة السويس، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع علم مصر واطلاق اشارة دخول الكراكه "مهاب مميش " الخدمة وانضمامها للأسطول البحرى التابع لهيئة قناة السويس.

ومن المقرر ان يقوم السيسي بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظتي السويس وبورسعيد عن طريق الفيديو كونفرانس.



كما افتتح رئيس الجمهورية، محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالثلاث مدن الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي.



من جهتها كشفت مصادر ملاحية مطلعة بمجلس ادارة قناة السويس، تطوير نحو 16 محطة إرشاد، على طول المجرى الملاحى من خلال شاشات إلكترونية مدون عليها كل البيانات المطلوبة لمرشدى السفن طول رحلة عبور القناة، وتتضمن سرعة الرياح ودرجات الحرارة وطول الأمواج وغيرها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع الاسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.



تناول الاجتماع متابعة "مشروعات تطوير قناة السويس، وكذلك نتائج التحقيقات والاستخلاصات المستفادة من حادثة جنوح سفينة الحاويات إيفرجيفين".



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أسامة ربيع استعرض كافة تفاصيل حادث سفينة "إيفرجيفين"، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات ومستجدات المفاوضات مع ملاك السفينة بالنسبة للتعويضات الناجمة عن وقف حركة الملاحة في القناة، وعمليات الإنقاذ والتعويم والإصلاحات لجوانب القناة.



كما أكد رئيس هيئة قناة السويس في ذات السياق مواصلة خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تعزيز جهود دعم قدرات قطاع الانقاذ الخاص بالهيئة من قاطرات وأجهزة ومعدات، مع زيادة برامج التدريب.



وقد اعرب السيد الرئيس مجدداً عن تقديره للإدارة الناجحة لأزمة جنوح السفينة والتي تمت بجهود وخبرات مصرية خالصة، موجهاً سيادته بالاستمرار في مشروعات تطوير مرافق هيئة قناة السويس ومجراها الملاحي باعتبارها أهم شريان للتجارة العالمية، وذلك لتعزيز المكانة الاستراتيجية المتفردة للقناة على مستوى العالم، مع توفير كافة الإمكانات اللازمة في هذا الصدد.