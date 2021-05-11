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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسعار السمك والجمبرى بسوق العبور اليوم الثلاثاء 11-5-2021

الأسماك
الأسماك

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار السمك اليوم الثلاثاء 11-5-2021،وذلك وفقا لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لسوق العبور،حيث شهدت أسعار الأسماك اليوم نوعا من الاستقرار لتسجل نفس أسعار الأمس.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء

 وسجل أسعار السمك البلطي "1" من 22-24 جنيها للكيلو، والبلطي "2" من19-21 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني من 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي من 30-110 جنيهات للكيلو.

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

وسجلت أسعار السمك “قشر البياض والبياض الأملس 1” اليوم الثلاثاء فى سوق العبور نحو  90-120 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار السمك  المكرونة الخليجي اليوم الثلاثاء فى سوق العبور 29-35 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي 60-75 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني سجلت 50-65 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-120 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 42-48 جنيه للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو.

فيما سجلت أسعار السمك المرجان"1" فى سوق العبور سعر يتراوح بين 28-34 جنيهًا للكيلو، والمرجان"2" 23-27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" يسجل 40-46 جنيهًا للكيلو، والبربون"2" 30-36 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-120 جنيهات للكيلو.

أسعار الجمبري 

وتراوحت أسعار الجمبري اليوم الثلاثاء فى سوق العبور.. الجامبو بين 400 -470 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 160 جنيهًا.

أسعار السمك اسعار الجمبري البربون سبيط كاليماري البرانيس الإسكندراني

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