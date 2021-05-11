تداول 25 سفينة و5470 شاحنة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و470 شاحنة بالميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت الحاويات الواردة 419 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 274 حاوية مكافئة.



وأوضح المركز الإعلامى للهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن قطارا بحمولة إجمالية 1305 أطنان قمح غادر الميناء متجها إلى صوامع شبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 175 ألفا و702 طن، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 81 ألفا و422 طنا.



وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و528 طنا، شملت 2.4 ألف طن يوريا، 174 طن رمل، 9 آلاف و350 طن فوسفات، 1024 طن داي أمونيوم، و1.5 ألف طن كسب صويا و80 طن أبلاكاش، بينما بلغت الواردات 21 ألفا و589 طن بضائع عامة تضمنت 6 آلاف و406 أطنان حديد، 4 آلاف و624 طن حديد لفات، 720 طن زيت طعام، 3 آلاف و937 طن خشب زان، 5 آلاف و171 طن قمح، و3 آلاف و190 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 843 طنا.



وأضاف البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 570 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفاكهة يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، مالطا، سلوفينيا، الصين، كرواتيا، ألمانيا، أمريكا، هولندا، إيطاليا، سنغافورة، سريلانكا، وبلجيكا وأسبانيا .