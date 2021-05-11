حظر وحجر وإغلاق وعيدية ممنوعة..كيف تحتفل الدول العربية بـ عيد الفطر فى زمن كورونا ؟

وسط إجراءات احترازية قوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تستعد الدول العربية والإسلامية للاحتفال بعيد الفطر للعام 2021.



وخوفا من تفشي الوباء فى فترة العيد وضعت أغلب الدول خطة وقائية للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد من وباء كورونا، فيما لجأت دول أخري لتشديد هذه الإجراءات والوصول لمرحلة الإغلاق.

وخلال السطور القادمة نستعرض الإجراءات التي لجأت إليها بعض الدول العربية للاحتفال بالعيد والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مصر..إجراءات مشددة

قررت الحكومة المصرية فرض قيود احترازية في إطار مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 تزامنا مع اقتراب عطلة عيد الفطر، تقضي بإغلاق المحال والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية في وقت مبكر من المساء أمام المواطنين.



وحددت الحكومة مواعيد غلق جميع المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم والمقاهي وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين في التاسعة مساءعلى أن يقتصر نشاط المطاعم ومحال المأكولات، بعد الموعد المحدد، على توصيل الطلبات للمنازل، كما تم حظر الفعاليات أو المؤتمرات أو الأحداث الفنية المقرر لها الانعقاد خلال فترة الأسبوعين.



الإمارات..ممنوع العيدية

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن إجراءات احترازية خلال عيد الفطر، أبرزها حجب "العيديات" النقدية عن الأطفال.



وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالعيد كتجنب الزيارات والتجمعات العائلية، واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن المنزل نفسه، و الحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى تفضيل خيار تقديم التهاني للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية وعدم تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران، فضلا الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال، أو حتى صرفها من المصارف، وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.



لبنان..إغلاق كامل



قررت الحكومة اللبنانية إغلاق البلاد وفرض حظر تجول تام خلال عيد الفطر، في محاولة للحد من ارتفاع إصابات فيروس كورونا.



ويخشى المسؤولون من تكرار سيناريو أعياد نهاية العام، حيث أدت التجمعات العائلية وفتح المطاعم والمقاهي بارتفاع قياسي في الإصابات والوفيات. وتخطت مستشفيات رئيسية طاقتها الاستيعابية واضطر مصابون للانتظار في أقسام الطوارئ أو تلقي العلاج داخل سياراتهم.



ومنذ بدء تفشي الوباء، سجل لبنان 532 ألف إصابة بينها 7486حالة وفاة على الأقل.

وكان المجلس الأعلى للدفاع قد قرر تمديد حالة التعبئة العامة حتى نهاية سبتمبر.



العراق..حظر شامل



أعلن مجلس الوزراء العراقي فرض حظر التجول لمدة 10 أيام وغلق الأسواق التجارية، والمطاعم والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح ومراكز التدليك وغيرها.



وشددت السلطات على منع إقامة التجمعات البشرية بمختلف أنواعها، وإيقاف التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات وجعله إلكترونياً عن بعد، مع استمرار سريان قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المتضمن استثناء المراحل المنتهية حصراً، ولكليات الطب البشري، وطب الأسنان ، والتمريض بالدراسة الحضورية (العملي) ليومين في الأسبوع فقط.

تونس..حجر صحي



أعلنت الحكومة التونسية فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس كورونا محذرة من أن القطاع الصحي مهدد "بالانهيار".



وفي شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة أغلقت جميع المحلات أبوابها كما في المدينة العتيقة حيث تتركز المحلات السياحية.



وأغلقت قوات الأمن السوق المركزي بالعاصمة وسط تذمر بضع عشرات من الأشخاص الذين يودون شراء المواد الغذائية والخضراوات، كما تم إغلاق جميع المحلات في المدينة العتيقة وحظر التنقل طوال فترة الحجر ما عدا في الحالات القصوى، وغلق دور العبادة ويمنع التنقل بين المحافظات.



كما تم أيضا حظر الاحتفالات والتجمعات بدء من الأحد والخروج من البيوت لن يكون مسموحا به إلا للحالات الضرورية.



الأردن..تخفيف إجراءات الحظر



من جهتها، قررت الحكومة الأردنية تخفيف ساعات حظر التجول الليلي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وقال بيان حكومي إنه تم تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر على أن تصبح ساعات حظر التجول من 11 مساء حتى 6 صباحًا لجميع أيام الأسبوع بدلا من 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا المعمول به حاليا.



وأوضح البيان أن تقليص ساعات الحظر الليلي يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقًا لتطورات الوضع الوبائي"

