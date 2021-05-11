الرئيس السيسي يستمع لشرح عن المشروعات المستقبلية لقناة السويس

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، واستمع لشرح مفصل من الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حول المشروعات التنموية بالمنطقة، والخطط المستقبلية لتطوير المجرى الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة.



وشهدت محافظة الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس.



ومشطت الطائرات سماء المحافظة والمجرى الملاحي لقناة السويس، كما انتشرت سيارات القوات الخاصة والأمن المركزي في مختلف الشوارع.



وطافت الأكوال الأمنية الشوارع الرئيسية والفرعية وحرص رجال الأمن على متابعة خطة الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين، والتأكد من تنفيذ التوجيهات المحددة ومتابعة يقظة واستنفار الجنود والعناصر الأمنية المتواجدة بالمحاور المراد تأمينها.



ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مشروعات هيئة قناة السويس، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسية بسام راضي.



وقال راضي إن السيسي يتفقد محافظة الاسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية التابعة لهيئة قناة السويس.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، محافظة الإسماعيلية، استعدادا لافتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية بهيئة قناة السويس وشرق القناة.



من المقرر أن تشمل الزيارة تدشين عدد من مراكب الصيد وتسليمها للصيادين، بالإضافة إلي تدشين قاطرتين جديدة بالأسطول البحري لقناة السويس، وافتتاح وحدة القسطرة وبنك الدم ومقر اداره الانفاق والكبارى والمارينا الجديدة لقناة السويس شرق القناة.



وعلى هامش الزيارة التفقدية بقناة السويس، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع علم مصر وإطلاق اشارة دخول الكراكة "مهاب مميش " الخدمه وانضمامها للأسطول البحرى التابع لهيئة قناة السويس.



ومن المقرر ان يقوم السيسي بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظتي السويس وبورسعيد عن طريق الفيديو كونفرانس.



كما يفتتح رئيس الجمهورية، محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالثلاث مدن الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي.



من جهتها كشفت مصادر ملاحية مطلعة بمجلس ادارة قناة السويس، تطوير نحو 16 محطة إرشاد، على طول المجرى الملاحى من خلال شاشات إلكترونية مدون عليها كل البيانات المطلوبة لمرشدى السفن طول رحلة عبور القناة، وتتضمن سرعة الرياح ودرجات الحرارة وطول الأمواج وغيرها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.