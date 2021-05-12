ملخص الحلقات 29.. يحيى الفخراني يتوقف عن شرب الخمر في نجيب زاهي زركش.. ومؤامرة ضد سرية وسفينة في ملوك الجدعنة

يتنافس عدد كبير من الأعمال الفنية في الموسم الرمضاني الحالي 2021، وفي هذه السطور نستعرض تفاصيل الحلقة 29 من تلك المسلسلات التي شهدت تصاعدا كبيرا في الأحداث.

ضل راجل

أحداث جديدة ومثيرة شهدتها الحلقة 29 من مسلسل “ضل راجل” الذي اقترب من نهايته، بعدما اختطف كابتن جلال غادة زوجة سليم لتهديد والدها الذي كشف عن مفاجأة في نهاية الحلقة.

أرسل كابتن جلال صورة لغادة وهي مقيدة إلى والدها ليخبره باختطافه لها، وحاول طوال الحلقة استرجاعها والتفكير في وسيلة للضغط على والد شهد.

طرد والد غادة سليم من منزله بعدما علم باختطاف ابنته وأبلغه أنه سيطلقها منه فور عودتها إليه، بعدما أخبره كابتن جلال بمؤامرة عمرو وحوزته لورقة الزواج العرفي وفيديو الحادث.

عرف عمرو من مدير المستشفى عنوان منزل الدكتورة ملك، وذهب إليها وهددها وقيدها هي وأسرة كابتن جلال ومن بينهم شهد وشقيقتها وجدتها، وحصل على ورقة الزواج العرفي والفيديو وعاد إلى منزله.

وجد عمرو منيرة زوجته ووالدة سليم النجار صديقه في منزله، وشاهدت الأوراق التي بحوزته، ليحضر سليم ويعتدي عليه بعد علمه بمؤامرته، ثم شاهد والدته وعرف بزواجها منه وفي خضم الأحداث أطلق سليم الرصاص على عمرو دفاعا عن نفسه.

أخبر والد غادة كابتن جلال أنه سيقايض ابنته بحفيدته وابنة شهد بعدما أخبره أنها ما زالت على قيد الحياة في محاولة جديدة منه لخداعه.

ملوك الجدعنة

كشفت أحداث الحلقة 29 من مسلسل “ملوك الجدعنة” خيوط المؤامرة التي يدبرها زاهي العتال ومعاونه مجدي، ضد سرية وسفينة.

حاول مجدي إقناع سفينة بقتل صديقه شريطة أن يعمل معه ويساعده على حماية نفسه من بقية أفراد العصابة، في الوقت الذي اتضح أنه يخطط مع العتال للإيقاع بين سرية وسليم.

قتل زاهي العتال زوجته دينا شقيقة سليم رجل العصابة المقيم في لبنان، لخيانتها له من قبل، في الوقت الذي تحدث فيه مجدي مع سليم ليخبره بأن ابنته على علاقة بسرية.

حاولت نجلاء إقناع سفينة بضرورة إتمام زواجه من حبيبته روان، لكنه ينتظر الوقت المناسب خوفا عليها من الأحداث التي ستقع في الحلقات المقبلة من ملوك الجدعنة.

أخبرت نجلاء شقيقها بأنها تخلت عن حملها نتيجة اغتصابها من زاهي العتال من قبل، في الوقت الذي بدأت فيه فاتن حرفوش في الحصول على حقها.

اكتشفت عواطف شقيقة فاتن حرفوش خيانة زوجها لها وإحضاره لنساء في محل أبيها، وبمواجهته طردها من المنزل مع أطفالها وأخبرها أنه باع لنفسه كل ممتلكات والدها بالتوكيل الذي حررته له من قبل.

أرسل سرية رقم هاتف فاتن إلى أحد رجاله ليحاول إغواءها لكنها نهرته بشدة، في الوقت الذي عادت إليها شقيقتها لتحاول استرضاءها بعدما خدعها زوجها وعلمت نتيجة أخطائها.

حرب أهلية

شهدت احداث الحلقة 29 من مسلسل حرب أهلية عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية.

قامت “سارة ” بمراقبة “كيشو” لتجده مع" تمارا" فى أحد الكافيهات وواجهته بما فعله.

واضطر "كيشو“ أن يحكى لها الحقيقة أمام ”تمارا"، مما أغضب الأخيرة منه وتركته ليذهب وراءها ويحاول أن يبرر موقفه أمام "مريم".

وقامت “مريم” بطرد نادين من فيلا طليقها عزيز ووالد ابنتها تمارا حسب وعدها لتمارا لتأخذ حقها وترجع بيت والدها وورثها.

وانتهت الحلقة بقيام عدد من الشباب بالهجوم على "تمارا " وتشويه وجهها.

النمر

شهدت أحداث الحلقة ٢٩ من مسلسل “النمر” تصاعدا فى الأحداث نستعرضه من خلال السطور التالية.

علمت شمس "نرمين الفقى" من أخيها عنتر "بيومى فؤاد" أن خالد الشيمى "مؤمن نور" جند أحد رجال النمر وأبلغته على الفور.

وكشف النمر لعامر "أحمد عبد الله محمود" أن هناك خائنا بينهم، فقال له إن الخائن هو سكلانس "محمود حافظ" وجعله يشاهد صورة تجمعه بملك "هنا الزاهد" فذهب على الفور وواجه سكلانس الذى أنكر.

وأخبر “النمر ” عامر أنه علم بخيانته فأقر عامر بذلك.

واعترف عامر بأنه ذهب لمن دفع أكثر كما فعل من قبل معه، وصوب المسدس نحو النمر ولكن قام سكلانس بأخذ الرصاصة مكان النمر، ووقع على الفور وأكد له أنه يحبه.

مسلسل “موسى”



شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين لمسلسل موسى، ذهاب نوفل (منذر رياحنة)، لسرقة أموال شهاب باشا (صبري فواز)، من الخزنة فى قصره، بعد قتله وتوريط شفيقة (هبة مجدي) به، لكن أمه «كحلة» (فريدة سيف النصر)، تتفاجأ به، فيقوم بقتلها، فتقوم الشرطة بالقبض عليه، بعد بلاغ مساعد شهاب باشا، فتخرج شفيقة براءة بعد من تهمة قتل زوجها شهاب باشا.



ويبدأ موسى (محمد رمضان) البحث عن شقيقته شفيقة، ويسعى للانتقام من نوفل، والدخول له في السجن وقتله، في الوقت الذي تلد فيه زوجته المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) 4 توائم، ويلتهم حريق القاهرة سوق باب اللوق ومنزل موسى، لكن «حلاوتهم» تنقذ أطفالها الأربعة، برميهم من شرفة المنزل إلى خادمتها «مسعدة»، وبعدها تسقط من شرفة المنزل بسبب الحريق.



مسلسل الاختيار 2:



تبدأ أحداث الحلقة التاسعة والعشرين لمسلسل الاختيار 2، بحزن شديد من علي شقيق الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) بسبب فقدانه صديقه الضابط عمر القاضي، واكتشافه أنه كان يتكفل بثلاثة أيتام في دار، ويخبر زكريا أنه سوف يتكفل بأيتام آخرين من هذه الدار، في الوقت الذي تدخل فيه ابنة زكريا وتطلب تذاكر حضور مباراة كأس الأمم الأفريقية.



وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل الاختيار 2 ظهورا خاصا للفنان أحمد حلمي، الذي يظهر بدور مواطن يدعى محمد، فقد ابنته في انفجار عبوة ناسفة، ويستدعيه الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) في مبنى الأمن الوطني، ويعزيه.



ويستجوب الأمن الوطني أحد العناصر الإرهابية، الذي يقوم بتخزين كمية كبيرة من لعب الأطفال والطائرات ريموت كنترول وتفكيكها وتعديلها إلكترونيا، ما يثير شك رجال الأمن، ويستجوبونه حتى يعلمون منه خطتهم الممنهجة القادمة.



وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، ظهورا خاصا للفنان أحمد عز، بشخصية “سيف” ضابط المخابرات العامة المصرية، الذي يذهب له الضابط زكريا يونس، ويخبره بأنه ضبط عنصرا يقوم بتعديل طائرات ريموت كنترول، لكي تحمل عبوات ناسفة باوزان ثقيلة، ويطلب دعم المخابرات في تحديد العناصر الخارجية الداعمة لهذه العناصر قبل بداية كأس الأمم الأفريقية في مصر.



وتبدأ العناصر الإرهابية بالتحرك لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومحاولة استهداف الرئيس السيسي من خلال عبوة ناسفة تحملها طائرة بالريموت كنترول، يتم تفجيرها بمجرد ظهور الرئيس من خلال الاتصال على رقم العبوة بعد اقترابها من الرئيس.



وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، ظهورا للفنانين أشرف زكي ومحمد رجب، اللذان يظهران بدور ضابطي مخابرات مصريين، يحاولان مع الضابط سيف (أحمد عز) إحباط عملية استهداف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، في الوقت الذي يتم فيه رصد المعرف الذي سيقوم بتفجير العبوة.



وتتحرك قوة من الأمن لرصد العنصر الإرهابي، وتضبطه داخل شقته بالفعل، ويقومون باستجوابه للقبض على باقي العناصر المكلفة بالعملية، ويتحرك الضابط يوسف رفاعي (أحمد مكي) والضابط زكريا يونس، إلى الاستاد لضبط العنصر من وسط آلاف الجماهير الحاضرين، وينجحان بالفعل في ضبطه بعد تفريغ كاميرات المراقبة داخل الاستاد، ويتم أيضا ضبط العنصر الثالث المكلف بتحريك الطائرة خارج الاستاد، ويتم إحباط محاولة اغتيال السيسي، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.



مسلسل هجمة مرتدة



تبدأ أحداث الحلقة التاسعة والعشرين لمسلسل “هجمة مرتدة”، بحديث بين رئيس المخابرات العامة (كمال أبو رية) والضابط رفعت (هشام سليم)، ويخبره بأن هناك 70 شخصية قادمة إلى مصر مشتبه فيهم بافتعال مخطط الفوضى الخلاقة في مصر، ولكن لا يمكن منعهم من الدخول أو القبض عليهم، ويشير إلى الوضع الحرج بسبب أزمة الثقة التي حدثت بين الشعب ومؤسسات الدولة، ويجب حلها، مع ضرورة مراقبة ريكاردو (سيف الشيخ نجيب) بشكل جيد.



ويؤكد رئيس المخابرات أن انحياز الجيش المصري للشعب أحبط مخطط الحرب الأهلية الذي كان مخططا له في مصر، بينما يتحدث جبران مع ايزاك عن خطة المشير طنطاوي في معركة المزرعة الصينية خلال ثغرة الدفرسوار إبان حرب أكتوبر، وكان وقتها قائد كتيبة وأمر الجنود باتخاذ أماكن غير مكشوفة ووقف إطلاق النار وإطفاء الأنوار، وعندما دخلت القوات الإسرائيلية تحت مرمى القوات المصرية أطلق عليهم النار، وهنا أكد خشيته من تكرار تلك الخطة خلال مظاهرات 25 يناير.



وينجح سيف العربي (أحمد عز) في تبديل لابتوب ريكاردو، وتأخذه المخابرات العامة المصرية، لنسخ المعلومات منه، واختراقه، ثم يذهب ريكاردو ليلتقي بشاب، بينما يقوم سيف بمراقبته وينجح في التقاط صورة للشاب الذي كلفه ريكاردو بمهمة في مصر.



وتعلم المخابرات العامة المصرية، ـن صاحب الصورة شاب سيناوي يدعى مسعد سليمان أبو ليلة، ويعيش في القاهرة، وبدأت الشبهات تثار حوله منذ عام 2010، فتقرر المخابرات مراقبته.



وتتوصل المخابرات المصرية إلى معلومات حول الإيميلات التي يرسلها ريكاردو من إيميله في مصر، وهي عبارة عن رسائل مشفرة، وتطبيق متابعة حركات السفن في مصر، ويتبين أنه يتابع سفينة قادمة من أوروبا في اتجاهها للهند، وليس عليها أي شحنات، فتقرر المخابرات تتبع هذه السفينة.



وتعلم المخابرات المصرية أن السفينة المرصودة تقوم بنقل مقاتلين إلى مصر بطريقة غير شرعية، فيأمر الضابط رفعت بعدم مرور السفينة تحت أي ظرف، في الوقت الذي يذهب فيه ريكاردو مع سيف إلى مركز الجبارتي، ويلتقي بدينا أبو زيد، ويعطي مايكل شارة بدء العملية السرية.



ويقوم سيف بدس مسجل صوت في حقيبة ريكاردو، ويعلم أن هناك جزءا ثالثا من العملية السرية، في الوقت الذي يجهز فيه المذيع محمود نصر (محمود البزاوي) إلى لقاء متلفز مهم له، وتختتم أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل “هجمة مرتدة”.

نسل الأغراب

شهدت الحلقة 29 من مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، مقتل "حمزة" الذي يلعب دوره الفنان أحمد مالك على يد "غفران الغريب" الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وبعدها أمر غفران مساعده بتوصيل جثمان "حمزة" إلى والده "عساف الغريب" على نفس الجمل الذي حمل جثمان ابنه "سليم".



كما شهدت قتل عساف لشقيقة منيري؛ وذلك بعد أن وبخه على أفعاله منذ خروجه من السجن.

فيما قرر عساف ترك جليله وتطليقها؛ وذلك بعدما قتل ابنها وأرسله على جمل لغفران.

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

اللي مالوش كبير

بدأت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "اللي مالوش كبير"، المذاع يوميا علي قناة"سي. بي. سي"في تمام الساعة التاسعة بإجهاض غزل وذهابها إلي منزل هويدا "صبا الرافعي" طليقة عماد وطلبت منها الذهاب إلي الطبيب للاطمئنان عليها، لتقول غزل: "الخديوي غلط أكبر غلطة في حياته ممكن تخليني أبعد عنه، ولو كل راجل استقوى على ست بسبب ظروفه النفسية يبقى احنا هنتهان ونضرب كل يوم".

وذهب محمود الرحاوي إلي مزرعة الخديوي لتعزيته بعد أن علم أنه لن يقيم عزاءً، وأنه مصمم على أن يأخذ ثأره وحق مالك بنفسه، خاصة أنه لم يتهم أحدا في التحقيقات، ويبلغه قائلا: "أنا جايلك بشكل ودي وإنساني، أنا زعلان على مالك والتحريات لسه شغالة، سيب الدولة تجبلك حقك وابعد نفسك عن الموضوع علشان متندمش".





جلس الخديوي في غرفته يتذكر مواقف بينه وبين مالك، ليجد قدرية الي جواره لتسنده وتواسيه في وفاة شقيقة، وأن مالك كان “في غلاوة فارس ابنها”، وأنها “مالهاش ذنب”، ولا تعرف من قتل مالك، وإذا علمت أن رفعت الذهبي وراء قتله ستقول له حتى يأخذ بثار أخيه.



وتحدث مع عطوة صديق مالك ليبلغه أن مالك جاءت له رسالة وتركه وذهب خلفه، وأنه وجد موبايل مالك أمام باب منزله ومعه رسالة “خلي الخديوي يفتح الواتس علشان يعرف مين قتل أخوه” ليجد رسالة مينا.

توجه الخديوي إلى مينا ورفع السلاح في وجهه واتهمه بقتل مالك ليطلب منه مينا قائلا: “اقتلني يا خديوي طالما شاكك في صاحب عمرك وإنه السبب في قتل أخوك”، ليطلق عليه الرصاص ويقتله في الحال، ويدخل حمزة الخائن ويقول: “معقولة مينا اللي خان وغدر”، ويطلب منهم إلقاءه في الغسالة.

حاول الخديوي مصالحة غزل وإعادتها للمنزل، مؤكدا لها أنه يمر بظروف نفسية سيئة ولا يجب عليها أن تتخلى عنه، لتنتهي الحلقة باتصال والدتها للاستغاثة بها بعد تعرض والدها لأزمة قلبية لتسرع إلى إنقاذه مع الخديوي.

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددل من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

ضد الكسر:

شهدت الحلقة ٢٩ من مسلسل “ضد الكسر” إخلاء سبيل كل من ملك وسلمى ومصطفى، كما سلم الضابط هاني سلمى الهاتف المحمول الخاص بها وأشار إلى أنه شاهد فيديو حادث سلمى وتورط ليلى به، وأخبر سلمى أنه لن يُدخل شابة صغيرة في أي مشكلة بسبب هذا الفيديو وشكرته سلمى، أما الأموال فأكد لها أنه سيتم الكشف عليها والتأكد من مصدرها ومن ثم سيعيدها إليها.

وذهب الدكتور نبيل إلى القسم للاطمئنان على سلمى وقابل كريم وتحدث كلاهما ونصحه الدكتور نبيل أن يمنح سلمى ما يسعدها، وحاول كريم إصلاح علاقته بسلمى وذهب إليها المنزل ولكنها ترفض المحاولة تمامًا وتؤكد أنه من الأفضل أن يفترقا ويعيش كل منهما بمفرده.

أما مصطفى فيبحث عن عمل جديد وينجح في المقابلة وبالفعل يتم تعيينه في الشركة التي تقدم إليها، ويعود كل من إياد ونادين إلى بعضهما البعض ويعيد إياد إليها المطعم الذي سبق وحصل عليه منها.

فيما أخبرت نيللي محمد فراج أنها تفضل عدم عودتهما لبعضهما مرة أخرى وأن يكونا أصدقاء؛ وانتهت الحلقة بقيام نيللي كريم باتخاذ قرار باعتزال السوشيال ميديا والتفرغ لحياتها.

نجيب زاهي زركش

بدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل “نجيب زاهي زركش” بتجرؤ محمد محمود واعترافه لـ"أنوشكا" بحبه، وعلى الجانب الآخر بدأ رامز أمير يحن لـ "يحيى الفخراني" الذي استطاع أن يقلع عن شرب الخمر.

قصة مسلسل يحيى الفخراني

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.



وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" إن نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة، بها كثير من الكوميديا، مؤكدا أنها لم تقدم من قبل، ولا تشبه أى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأن القصة خارجة من روحه.

كوفيد 25

انتهت الحلقة الـ14 من مسلسل"كوفيد 25" بوفاة الفنان أحمد صلاح حسني بعد أن ضحى بحياته من أجل إنقاذ الفارين من المصابين بالفيروس.

وذلك بعد أن قام بفصل عربيات القطار الذي كانوا يقتادوه للوصول لبر الأمان، ليلقى بجسده على العربية التي تم فصلها والتي كانت مليئة بالمصابين.

وذلك بعد أن نصح أحمد صلاح حسني الذي يؤدي دور "رامي"، صديقه الدكتور ياسين "يوسف الشريف" بأن يخبر راكبي القطار أنهم أصبحوا على مشارف الوفاة وأن ليس جميع من ركاب القطار سيصلون إلى بر الأمان.

على جانب آخر، حاول طمأنة الفتاة التي أعجب بها بأن وضعها سيكون أفضل وستعود للحياة وتكتب قصتها في كتاب وأعطاها الكوفية الخاصة به كتذكار.

لتبكي هي في نهاية الحلقة على فقدانه وهي ترى المصابين يحاولون إدخاله إلى عربة القطار، وهو في حالة من الرضا والابتسام.

على صعيد آخر، حاول "رامي" في حلقة أمس من مسلسل "كوفيد 25"، إنقاذ ياسين بعد أن أطبق شقيق راندا البحيري النار عليه وقتل شقيقيته.

مسلسل "كوفيد 25"، بطولة كل من: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.