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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم إحياء ليلتي العيد؟.. الإفتاء تجيب

حكم إحياء ليلتي العيد
حكم إحياء ليلتي العيد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم إحياء ليلتي العيد؟”.

 

وأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إنه يستحب إحياء ليلتي العيد بطاعة الله تعالى من ذكر وصلاة وتلاوة للقرآن وتكبير وتسبيح واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

 

وأضافت عبر صفحة دار الإفتاء المصرية أنه جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا للهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» رواه ابن ماجه، والمراد بموت القلوب: شغفها بحب الدنيا، وقيل: الكفر، وقيل: الفزع يوم القيامة.

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وأشارت إلى أن العلامة ابن نجيم قال في "البحر الرائق" (2/ 56): [وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ: إحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ، وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان] اهـ.


وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الإحياء يحصل بمعظم الليل كالمبيت بمنًى، وقيل: بساعة منه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه يحصل بصلاة العشاء جماعةً والعزم على صلاة الصبح جماعةً، والدعاء فيهما.
 

العيد دار الإفتاء عيد الفطر إحياء ليلتي العيد فتاوي وأحكام لجنة الفتاوى الإلكترونية

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