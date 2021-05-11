قوة أمنية تتحفظ على والدة الطفلة حبيبة المقتولة بمستشفى المحلة العام

والد الطفلة : ربنا ينتقم من الظلمه اللي قتلوا بنتي

تحفظت قوات من الشرطة النظامية والسرية التابعة لمركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية، صباح اليوم علي والدة الطفلة حبيبة المقتوله في نهار شهر رمضان حال تلقي العلاج عقب الحادث بمستشفي المحلة العام.

وأكد مصدر أمني موثوق به انتقال فريق من الضباط والنيابة العامة لسماع أقوال الزوجه عقب ورود شبهات في تورطها في حادث خنق طفلته بسبب خلافات مع الزوج اثر ضائقة مالية.



واستند المسئول الأمني، أن شاهده واقعة الطفلة هي الأم والتي تعد مسئوله اولا عن الكفله رضيعه عقب مرور عده أسابيع علي مولدها .

في المقابل دخل اب الطفله في نوبات من البكاء والانهيار بالدموع بسبب فقدان ابنته الصغري موضحا بقوله "بيتي اتخرب وانا حياتي بقت صعبه وربنا ينتقم من الظلمه اللي قتلوا بنتي " .

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمقتل الطفلة" حبيبة سامى أحمد شيم" ٩ أشهر على يد عدد من اللصوص بهدف سرقة مبلغ ٢٠ جنيه وقرطها الذهبي وشروعهم فى قتل الأم خنقا .

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى موقع الحادث وتبين من خلال سؤال الأم المجنى عليها وتدعى " رضا محمد الصباحى " أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالى وقرطها الذهبى، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الافطار، وعندما استغاثت حاولوا قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفروا هاربين .

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين من خلال الكشف عن كاميرات المراقبة بالمنطقة للتعرف على هويتهم، كما جرى نقل الأم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .