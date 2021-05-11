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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أحمد قورة: تخاذل المجتمع الدولى وراء جرائم اسرائيل ضد الفلسطينيين

النائب أحمد عبد السلام
النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب

أعرب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، عن قلقه البالغ بشأن ماتقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من اعمال اجرامية داخل الاراضى الفلسطينية وصلت الى حد تدنيس المقدسات الاسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة 

 

وأدان " قورة " فى بيان له اصدره اليوم بشدة قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلى باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين مؤكداً على ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

 

وشدد النائب أحمد قورة على ضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم، مطالباً المجتمع الدولى باسره وخاصة الامم المتحدة ومجلس الامن بسرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الاسرائيلية البشعة والخطيرة والتى تتنافها مع أبسط حقوقه فى ممارسة شعائره الدينية 

 

وأكد النائب أحمد عبد السلام قوره ان تخاذل المجتمع الدولى هو السبب الرئيسى فى استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى اعمالها الارهابية والاجرامية ضد الفلسطينيين.

 

وطالب دول العالم كله بسرعة التحرك لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وارغام اسرائيل على الوقف الفورى لجميع الممارسات غير قانونية التى تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطيني الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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