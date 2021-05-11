عربية النواب تدين مواصلة ميليشيا الحوثي استهداف السعودية

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، بشدة مواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، مما خلّفَ بعض الخسائر المادية نتيجة اعتراض وتدمير الطائرة من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



وطالب " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم، من المجتمع الدولى بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الامن مساندة ودعم المملكة العربية السعودية ، فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار في المنطقة ، محذراً من استمرار الأعمال الإرهابية والاجرامية لميليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية .

ووصف هذه الأعمال بأنها "جرائم حرب" ، مطالباً بضرورة الوقف الفورى لهذه الأعمال الإرهابية التى تعرقل الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني ، الذى استمر لسنوات طويلة بسبب ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية وضد الابرياء من الشعب اليمنى الشقيق ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.